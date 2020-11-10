В Астраханской области создадут портовую ОЭЗ

В Лиманском районе Астраханской области создадут портовую особую экономическую зону (ОЭЗ).

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на пресс-службу правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Портовую ОЭЗ объединят с ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос». В результате появится Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора «Север — Юг», который связывает Европу с Индией и Ираном.

На развитие кластера в 2021—2022 годах направят свыше 2,5 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства России — полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой ОЭЗ.