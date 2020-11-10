Эксперт оценил ситуацию с драгметаллами как инструментом инвестиций

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов оценил ситуацию с драгметаллами как инструментом инвестиций.
Эксперт оценил ситуацию с драгметаллами как инструментом инвестиций
  • РИА Новости

«Драгметаллы сейчас — не способ заработать деньги, а попытка сохранить накопления. Золото устойчиво растёт уже несколько лет подряд, особенно это заметно в 2020 году», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, инвесторам, желающим сохранить и приумножить накопления, стоит выбрать не очень рисковые, но доходные отрасли, например электроэнергетику, американское ЖКХ, компании медсектора, IT-отрасли.

Более агрессивным инвесторам, считает Тузов, стоит посмотреть в сторону нефтегазовых компаний.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.

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