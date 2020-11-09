Эксперт оценил риски при открытии банковских счетов по видеосвязи
- РИА Новости
«На камеру вы показали банку свой паспорт, далее представились и ответили на несколько вопросов оператора. И дальше банк берёт в работу это видео для открытия счёта. Если вас взломали, это видео записали, его могут дальше пустить в другие банки для дистанционного открытия новых счетов», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
По его мнению, распространённые каналы связи, в том числе мессенджеры, легко взломать, и для передачи информации нужна государственная система.
Ранее СМИ сообщали, что банки протестируют открытие счетов физлицам с помощью видеосвязи.
Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.