Эксперт оценил риски при открытии банковских счетов по видеосвязи

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв оценил риски при открытии банковских счетов по видеосвязи.

«На камеру вы показали банку свой паспорт, далее представились и ответили на несколько вопросов оператора. И дальше банк берёт в работу это видео для открытия счёта. Если вас взломали, это видео записали, его могут дальше пустить в другие банки для дистанционного открытия новых счетов», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, распространённые каналы связи, в том числе мессенджеры, легко взломать, и для передачи информации нужна государственная система.

Ранее СМИ сообщали, что банки протестируют открытие счетов физлицам с помощью видеосвязи.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.