Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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РИА Новости

Курс доллара уменьшился на 1 рубль 42 копейки — до 75,99 рубля. Курс евро опустился на 1 рубль 63 копейки и составил 90,38 рубля. В ходе торгов в понедельник, 9 ноября, мировые цены на нефть растут примерно на 7%.