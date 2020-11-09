Курс доллара опустился ниже 76 рублей

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Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Курс доллара уменьшился на 1 рубль 42 копейки — до 75,99 рубля.

Курс евро опустился на 1 рубль 63 копейки и составил 90,38 рубля.

В ходе торгов в понедельник, 9 ноября, мировые цены на нефть растут примерно на 7%.

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