Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку

Национальный банк Молдавии (НБМ) снизил базовую ставку до 2,65%.

Соответствующее решение было принято руководством регулятора.

«Исполнительный комитет Национального банка Молдавии (НБМ) единогласно проголосовал за снижение базовой ставки, применяемой к основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,1% — до 2,65% годовых», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данное решение направлено на поддержание внутреннего совокупного спроса, процесса кредитования и экономики в целом.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.