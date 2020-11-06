Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку

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Национальный банк Молдавии (НБМ) снизил базовую ставку до 2,65%.
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку
  • Reuters

Соответствующее решение было принято руководством регулятора.

«Исполнительный комитет Национального банка Молдавии (НБМ) единогласно проголосовал за снижение базовой ставки, применяемой к основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,1% — до 2,65% годовых», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данное решение направлено на поддержание внутреннего совокупного спроса, процесса кредитования и экономики в целом.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.

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