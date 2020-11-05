Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 5 ноября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара снизился на 1 рубль 25 копеек — до 78,10 рубля. Курс евро уменьшился на 1 рубль и 14 копеек и составил 91,75 рубля. Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.