Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 5 ноября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © Maxim Shemetov/Reuters
Курс доллара снизился на 1 рубль 25 копеек — до 78,10 рубля.
Курс евро уменьшился на 1 рубль и 14 копеек и составил 91,75 рубля.
Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
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