Власти Москвы внесли в городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год

Правительство Москвы одобрило и внесло в городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Социальные расходы в следующем году должны составить 1,8 трлн рублей. Их доля составит более 56% от всего городского бюджета.

С учётом оплаты медпомощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит до 2,1 трлн рублей.

Опережающими темпами увеличиваются расходы на госпрограммы развития культуры (+5,4%), социальной поддержки жителей (+5%), спорта (+5%) и образования (+2,6%).

На профилактику инфекционных заболеваний направят 12,7 млрд рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге одобрили проект бюджета на 2021—2023 годы.