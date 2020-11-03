В сельское хозяйство Подмосковья инвестировали 36 млрд рублей в 2020 году
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Среди лидеров по привлечению инвесторов — Домодедово, Подольск, Воскресенск, Кашира, Ступино и Дмитровский городской округ.
Как отметил Разин, одними из крупнейших реализованных инвестпроектов стали ОРЦ «Мираторг» в Домодедове и «Коломенское поле» в Подольске.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Краснодарском крае подвели итоги уборки сельскохозяйственных культур.