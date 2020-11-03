В сельское хозяйство Подмосковья инвестировали 36 млрд рублей в 2020 году

В сельское хозяйство Московской области инвестировали около 36 млрд рублей с начала 2020 года, что почти на 11 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина. Среди лидеров по привлечению инвесторов — Домодедово, Подольск, Воскресенск, Кашира, Ступино и Дмитровский городской округ. Как отметил Разин, одними из крупнейших реализованных инвестпроектов стали ОРЦ «Мираторг» в Домодедове и «Коломенское поле» в Подольске. Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Краснодарском крае подвели итоги уборки сельскохозяйственных культур.