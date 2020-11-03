В сельское хозяйство Подмосковья инвестировали 36 млрд рублей в 2020 году

Короткая ссылка
В сельское хозяйство Московской области инвестировали около 36 млрд рублей с начала 2020 года, что почти на 11 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го.
В сельское хозяйство Подмосковья инвестировали 36 млрд рублей в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Среди лидеров по привлечению инвесторов — Домодедово, Подольск, Воскресенск, Кашира, Ступино и Дмитровский городской округ.

Как отметил Разин, одними из крупнейших реализованных инвестпроектов стали ОРЦ «Мираторг» в Домодедове и «Коломенское поле» в Подольске.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Краснодарском крае подвели итоги уборки сельскохозяйственных культур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить