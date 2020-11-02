В Минэнерго не видят рисков для падения цен на нефть до $10

Короткая ссылка
В Министерстве энергетики России пока не видят рисков падения цен на нефть до $10 за баррель, сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин во время Международного биржевого форума.
В Минэнерго не видят рисков для падения цен на нефть до $10
  • РИА Новости

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что всё вернётся к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — цитирует замминистра ТАСС.

Сорокин добавил, что Россия может легко нарастить объёмы добычи нефти при цене в $40—50 за баррель.

Утром 2 ноября мировые цены на нефть снижались более чем на 3%, тогда декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,72%, составив $34,46 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились в цене на 3,29% — до $36,69 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить