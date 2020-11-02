В Минэнерго не видят рисков для падения цен на нефть до $10

В Министерстве энергетики России пока не видят рисков падения цен на нефть до $10 за баррель, сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин во время Международного биржевого форума.

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что всё вернётся к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — цитирует замминистра ТАСС.

Сорокин добавил, что Россия может легко нарастить объёмы добычи нефти при цене в $40—50 за баррель.

Утром 2 ноября мировые цены на нефть снижались более чем на 3%, тогда декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,72%, составив $34,46 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились в цене на 3,29% — до $36,69 за баррель.