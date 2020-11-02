В Краснодарском крае подвели итоги уборки урожая

В Краснодарском крае подвели итоги уборки сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Вы смогли сделать невозможное, мобилизоваться и вопреки всем вызовам — возвратным заморозкам, засухе, пандемии — добились результата. 12 млн 500 тыс. т зерновых, зернобобовых и риса — этот результат для нас ценнее рекордов», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Собрано 8 млн т пшеницы, 800 тыс. т овощей. Рисоводам удалось собрать 900 тыс. т зерна.

«Садоводы собрали лучший урожай ягод за 15 лет. Регион получил самый большой за последние десять лет урожай озимого ячменя, рапса и гороха на зерно», — отметил Кондратьев.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане рассказали о ходе работ по уборке зерновых.