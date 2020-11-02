Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС при президенте России, прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«Это связано с тем, что мировые инвесторы ожидают итога президентских выборов в США. На финансовых рынках возросла неопределённость, потому что в зависимости от того, кто победит, будет меняться динамика курса доллара. Поэтому инвесторы сейчас предпочитают меньше рисковать и они не вкладываются в валюты стран с развивающимися экономиками, к которым относится Россия», — сказал Гинько.

По прогнозам экономиста, после того, как будут окончательно известны итоги выборов в США, вновь произойдёт рост интереса инвесторов к активам в странах с развивающейся экономикой.

«Стоит ожидать, что после выборов курсы доллара и евро не будут демонстрировать такой рост, который мы наблюдали за последнюю неделю. Потенциал роста курсов доллара и евро подходит к концу. Логика инвесторов заключается в том, что они не могут очень долго двигаться в одном направлении, то есть только повышать курс доллара и евро и снижать стоимость рубля. В какой-то момент они стремятся зафиксировать прибыль и начинают покупать рубль», — считает эксперт.

Ранее курс доллара превысил 80 рублей.