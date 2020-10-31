Мишустин постановил создать две новые особые экономические зоны

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон во Владимирской и Московской областях.
Мишустин постановил создать две новые особые экономические зоны
  • globallookpress.com

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ «Максимиха». Здесь реализуют инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построят терминально-логистический центр.

К 2029 году на территории ОЭЗ должны создать не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объём инвестиций — около 10 млрд рублей.

В Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». Там будут размещены предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.

Ожидается, что запуск зоны поможет создать более 500 рабочих мест и привлечёт в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить