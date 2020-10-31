Мишустин постановил создать две новые особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон во Владимирской и Московской областях.

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ «Максимиха». Здесь реализуют инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построят терминально-логистический центр.

К 2029 году на территории ОЭЗ должны создать не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объём инвестиций — около 10 млрд рублей.

В Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». Там будут размещены предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.

Ожидается, что запуск зоны поможет создать более 500 рабочих мест и привлечёт в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.