Эксперт оценила ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценила ситуацию на валютном рынке
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«С начала этой недели нефть подешевела на 4%. Цена уже упала ниже психологически значимой отметки в $40 за баррель. Ещё одна причина ослабления рубля — неопределённость, связанная с выборами президента США», — цитирует эксперта Life.ru.

Как считает Мильчакова, для России в целом итоги выборов не станут существенным позитивом.

По словам эксперта, победа Джо Байдена будет означать, что он перестанет поддерживать американскую нефтегазовую отрасль и будет уделять больше внимания альтернативной энергетике.

«Победа Дональда Трампа означает, что он по-прежнему будет лоббировать интересы своих производителей сланцевой нефти и газа. Соответственно, будет любой ценой пытаться обеспечить своим производителям сколько-нибудь значимую долю на европейском рынке», — добавила Мильчакова.

Ранее директор региональной политики РАНХиГС экономист Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить