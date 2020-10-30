Эксперт оценила ситуацию на валютном рынке

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила ситуацию на валютном рынке.

«С начала этой недели нефть подешевела на 4%. Цена уже упала ниже психологически значимой отметки в $40 за баррель. Ещё одна причина ослабления рубля — неопределённость, связанная с выборами президента США», — цитирует эксперта Life.ru.

Как считает Мильчакова, для России в целом итоги выборов не станут существенным позитивом.

По словам эксперта, победа Джо Байдена будет означать, что он перестанет поддерживать американскую нефтегазовую отрасль и будет уделять больше внимания альтернативной энергетике.

«Победа Дональда Трампа означает, что он по-прежнему будет лоббировать интересы своих производителей сланцевой нефти и газа. Соответственно, будет любой ценой пытаться обеспечить своим производителям сколько-нибудь значимую долю на европейском рынке», — добавила Мильчакова.

Ранее директор региональной политики РАНХиГС экономист Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.