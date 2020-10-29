В Минпромторге рассказали о ситуации на автомобильном рынке в России

Директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой Минпромторга Денисом Мантуровым рассказал о ситуации на автомобильном рынке в России.

«Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года», — цитирует ТАСС Пака.

По его словам, «производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику».

Он сообщил, что на данный момент «это -25% за девять месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции».

При этом Пак отметил, что «благодаря реализуемым мерам автопрома в настоящее время предприятия отрасли наращивают объёмы производства».

«Если мы посмотрим: в сентябре рынок демонстрирует уверенный рост на 3,4%, а производства на 5,5% — это сентябрь к сентябрю. По октябрю тоже будет плюс, плюс несколько процентов», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на данные «Автостат Инфо», что в России в сентябре 2020 года было продано 356 380 иномарок с пробегом, что на 30,5% больше, чем годом ранее.