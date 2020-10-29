Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

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Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил меры поддержки бизнеса в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что вводимые меры дали ощутимый экономический эффект.