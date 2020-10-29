В России предложили сделать постоянным механизм кредитных каникул

Банк России рассмотрит предложение о том, чтобы сделать механизм кредитных каникул постоянным.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

С такой инициативой на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ выступил ряд участников мероприятия.

Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, механизм нужно или сделать постоянно действующим (наподобие ипотечных каникул), или закрепить в законодательстве в «спящем» режиме с оперативной возможностью включения при необходимости.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что инициатива обсуждалась на заседании и будет рассмотрена регулятором.

«Мы готовы включиться в процесс по крайней мере обсуждения, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно», — сказал, со своей стороны, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.