Курс евро в ходе торгов превышал 93 рубля

Курс евро в ходе торгов впервые с 30 сентября превысил 93 рубля, курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 6 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

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Так, евро увеличивался до 93,01 рубля. Курс доллара рос до 79,03 рубля. Ранее экономист Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.