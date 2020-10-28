Курс евро в ходе торгов превышал 93 рубля

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Курс евро в ходе торгов впервые с 30 сентября превысил 93 рубля, курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 6 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Курс евро в ходе торгов превышал 93 рубля
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Так, евро увеличивался до 93,01 рубля.

Курс доллара рос до 79,03 рубля.

Ранее экономист Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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