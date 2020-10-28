Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Большинство инвесторов предпочитают переждать смутное время — подведение итогов выборов в США — в «кэше» (в долларах), продавая по всему миру товарные, фондовые и прочие активы. А также валюты стран, относящихся к категории развивающихся рынков», — цитирует эксперта газета «Известия».

Со своей стороны, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич высказал мнение, что, помимо геополитической ситуации, у инвесторов вызывает опасения пандемия во всём мире.

Как уточнил аналитик, это может привести к ужесточению карантинных мер и новому витку спада в глобальной экономике.

«Довольно сильное падение произошло на рынке нефти — цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель. Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок», — сказал директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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