Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Директор региональной политики РАНХиГС экономист Владимир Климанов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Очевидно, что в условиях замкнутости государственных границ на фоне некоторых ограничений или опасений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, поведение экспортёров продукции, различных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют инвестиционную деятельность, а также поведение граждан государств определяется по-новому», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Поэтому, пояснил эксперт, происходящее сейчас вызывает колебание курса валют.

Как отметил Климанов, ЦБ проводил финансовую политику по укреплению рубля, которая дала положительный эффект — инфляция вошла в установленные рамки, ключевая ставка удерживается на достаточно рекордном значении в истории России.

«Полагаю, что в дальнейшем Центробанк будет принимать необходимые меры для обеспечения стабильности курса национальной валюты», — добавил он.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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