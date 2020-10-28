Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Директор региональной политики РАНХиГС экономист Владимир Климанов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Очевидно, что в условиях замкнутости государственных границ на фоне некоторых ограничений или опасений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, поведение экспортёров продукции, различных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют инвестиционную деятельность, а также поведение граждан государств определяется по-новому», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Поэтому, пояснил эксперт, происходящее сейчас вызывает колебание курса валют.

Как отметил Климанов, ЦБ проводил финансовую политику по укреплению рубля, которая дала положительный эффект — инфляция вошла в установленные рамки, ключевая ставка удерживается на достаточно рекордном значении в истории России.

«Полагаю, что в дальнейшем Центробанк будет принимать необходимые меры для обеспечения стабильности курса национальной валюты», — добавил он.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.