В Госдуме предложили усовершенствовать механизм выдачи льготных кредитов бизнесу

В Госдуме предложили сократить сроки рассмотрения заявок предпринимателей на получение льготных кредитов, а также ограничить перечень запрашиваемых у бизнеса в рамках программы льготного кредитования документов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такие инициативы зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко изложила в своём письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как считает депутат, также помогли бы нормативные правила в форме инструкции или рекомендаций, касающиеся порядка взаимодействия сотрудников банка при рассмотрении кредитной заявки на выдачу льготного кредита.

Костенко предлагает рассмотреть возможность создания единой автоматизированной программы, которая допускала бы автоматическую обработку заявок на предоставление льготных кредитов сразу в нескольких банках.

«При работе такой программы в случае одобрения в выдаче льготного кредита в нескольких банках у предпринимателя появится возможность заключения кредитной сделки в подходящем для него банке. Также в указанной программе предлагаем установить функцию межведомственного взаимодействия с органами ФНС, ФСС и иными государственными органами, предоставляющими необходимые сведения в целях оформления кредитной заявки на льготное кредитование», — отмечается в письме на имя Мишустина.

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