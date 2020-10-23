Эксперт оценил факторы, влияющие на валютный рынок

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Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов оценил факторы, влияющие на валютный рынок.
Эксперт оценил факторы, влияющие на валютный рынок
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что исход выборов президента США скажется на мировых рынках лишь косвенно.

«Просто будет снижение неопределённостей, например, с американскими налоговыми пакетами. Благодаря этому себя лучше чувствует валюта всего мира, не только России», — отметил эксперт.

Как считает Шибанов, решающую роль играет эпидемиологическая ситуация. По его словам, если весь мир научится правильно реагировать на пандемию, будет больше определённости.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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