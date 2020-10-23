Эксперт оценил идею разработки цифрового рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил сообщение о том, что Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
Эксперт оценил идею разработки цифрового рубля
  • РИА Новости

«Анонсированный Банком России цифровой рубль пока находится на уровне идеи. После публикации доклада стартовал этап общественных консультаций, после которого последует разработка концепции и платформы цифрового рубля перед дальнейшими испытаниями», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, лишь на той стадии станет ясно, какой модели отдаст предпочтение регулятор, какой будет роль коммерческих банков в операциях с цифровым рублём и каким образом это будет технически реализовано.

«Теперь о главном отличии цифрового рубля от биткоина и прочих криптовалют. Оно заключается в том, что вторые не могут выступать платёжным средством. На территории России в таком статусе есть только рубль», — отметил Коган.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы перехода на полный безналичный расчёт в России.

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