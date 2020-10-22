Эксперт прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России

Короткая ссылка
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России
  • РИА Новости

«Должников, имеющих просроченные долги в России, — порядка 10 млн человек», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, просроченных кредитов больше, поскольку зачастую у должника больше одного кредита.

Как отметил Воронин, рост просрочки с марта — апреля, когда начались ограничения из-за пандемии, нельзя назвать катастрофическим.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить