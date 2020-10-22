Эксперт прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России.

«Должников, имеющих просроченные долги в России, — порядка 10 млн человек», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, просроченных кредитов больше, поскольку зачастую у должника больше одного кредита.

Как отметил Воронин, рост просрочки с марта — апреля, когда начались ограничения из-за пандемии, нельзя назвать катастрофическим.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.