Эксперт прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России
- РИА Новости
«Должников, имеющих просроченные долги в России, — порядка 10 млн человек», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, просроченных кредитов больше, поскольку зачастую у должника больше одного кредита.
Как отметил Воронин, рост просрочки с марта — апреля, когда начались ограничения из-за пандемии, нельзя назвать катастрофическим.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.