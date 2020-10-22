Аналитик рассказал, где лучше хранить деньги

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Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман рассказал, где лучше хранить деньги.
Аналитик рассказал, где лучше хранить деньги
  • РИА Новости

«Стоит отметить, что хранить деньги дома — это не лучший способ, потому что они активно обесцениваются на уровень инфляции — 3,7%», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, более привлекательным вариантом является индивидуальный инвестиционный счёт, который предусматривает налоговые льготы.

«За счёт них доходность по таким счетам получается выше, а риск остаётся минимальным», — пояснил Гойхман.

Он отметил, что надёжным вариантом является и депозит в крупном банке.

«Так что в большинстве случаев и хранить, и тратить лучше всё-таки безналичные деньги», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с Inforeactor оценил возможности таких денежных средств как инструмента для инвестиций.

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