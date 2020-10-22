Аналитик рассказал, где лучше хранить деньги
- РИА Новости
«Стоит отметить, что хранить деньги дома — это не лучший способ, потому что они активно обесцениваются на уровень инфляции — 3,7%», — цитирует эксперта Life.ru.
По его словам, более привлекательным вариантом является индивидуальный инвестиционный счёт, который предусматривает налоговые льготы.
«За счёт них доходность по таким счетам получается выше, а риск остаётся минимальным», — пояснил Гойхман.
Он отметил, что надёжным вариантом является и депозит в крупном банке.
«Так что в большинстве случаев и хранить, и тратить лучше всё-таки безналичные деньги», — заключил эксперт.
Ранее эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с Inforeactor оценил возможности таких денежных средств как инструмента для инвестиций.