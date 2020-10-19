В Москве рассказали о консультациях для малого бизнеса в 2020 году

Представители малого и среднего бизнеса получили более 85 тыс. консультаций в 2020 году в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Чаще всего предпринимателей интересовали программы поддержки бизнеса, в том числе финансовые и образовательные.

Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, всего в 2020 году организовано более 900 мероприятий для бизнеса, в которых приняли участие свыше 38 тыс. человек.

«Основные темы обучения — маркетинг, менеджмент, личная и профессиональная эффективность, запуск стартапа, бухгалтерия и налогообложение», — уточнил он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.