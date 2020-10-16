В Татарстане рассказали о закрытии около 50% турагентств
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
«Компании занимаются продажей туров за рубеж. Остались только дорогие страны, а масс-маркета фактически нет. Поэтому кто-то съехал, кто-то переквалифицировался, ушли в другие направления бизнеса. Сейчас минимум 50% туркомпаний закрылись», — сообщил он.
Мифтахов добавил, что люди не бронируют туры на Новый год, потому что видят статистику по пандемии.
Как сообщала ранее газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса путешествий Туту.ру, чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в России в этом году пришлось на сентябрь.