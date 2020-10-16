В Татарстане рассказали о закрытии около 50% турагентств

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С начала пандемии коронавируса в Татарстане закрылось около 50% турагентств, к весне их число может возрасти до 70—80%, заявил президент Ассоциации туристских агентств республики Рамиль Мифтахов.
В Татарстане рассказали о закрытии около 50% турагентств
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Компании занимаются продажей туров за рубеж. Остались только дорогие страны, а масс-маркета фактически нет. Поэтому кто-то съехал, кто-то переквалифицировался, ушли в другие направления бизнеса. Сейчас минимум 50% туркомпаний закрылись», — сообщил он.

Мифтахов добавил, что люди не бронируют туры на Новый год, потому что видят статистику по пандемии.

Как сообщала ранее газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса путешествий Туту.ру, чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в России в этом году пришлось на сентябрь.

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