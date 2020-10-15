Эксперт оценила ситуацию в энергетическом секторе Европы

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова оценила ситуацию в энергетическом секторе Европы.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

На вебинаре Национального нефтегазового форума эксперт отметила, что на ключевом рынке газа в Европе ожидается снижение спроса на 30 млрд кубометров по 2020 году.

По словам Беловой, понятно, что сложно выявить влияние фактора COVID-19 на потребление газа.

«Мы связали это с падением ВВП и сопоставили прогнозное падение ВВП в Европе с тем, что было в предыдущий серьёзный экономический кризис в 2008—2009 годах. И у нас получилось, что в чистом виде COVID снял бы с рынка более 50 млрд кубометров газа. Но здесь газ поддержала межтопливная конкуренция, замещение угля и атома, и это позволило компенсировать расчётный фактор COVID», — пояснила она.

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.