Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке нефти

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на рынке нефти.

«После четырёх месяцев неудержимого роста на нефтяном рынке в сентябре наступила достаточно мощная коррекция. Так, в сентябре цена барреля нефти марки Brent упала на 8,4% — до $41,98 за баррель. В свою очередь, цена техасской марки WTI в сентябре упала не так сильно, на 7,4%, до $39,93 за баррель», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметила Мильчакова, на глобальных рынках снова обострилось беспокойство по поводу второй волны пандемии коронавируса.

Ещё одним фактором она назвала геополитическую ситуацию, особенно на постсоветском пространстве.

Эксперт добавила, что в октябре сохраняется их сентябрьский прогноз по ценам на нефть в $35—45 за баррель.

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.