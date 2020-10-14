В Москве оценили оборот розничной торговли за последние десять лет

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Оборот розничной торговли в Москве ежегодно растёт в среднем на 7% за последние десять лет. В 2019 году показатель достиг 5,1 трлн рублей.
В Москве оценили оборот розничной торговли за последние десять лет
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Несмотря на влияние периода временных ограничений в этом году, розничная торговля Москвы продемонстрировала устойчивость, высокие восстановительные темпы и превысила показатели 2019 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, после существенного снижения объёмов в апреле-мае рост оборота розницы, по оценке Росстата, в июне 2020 года по отношению к июню 2019 года в сопоставимых ценах составил 5%, аналогично 7,1% в июле и 2,9% в августе.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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