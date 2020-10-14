Эксперт прокомментировал идею разработки цифрового рубля
- РИА Новости
«Безналичные расчёты у нас до пандемии были не самыми популярными, но сейчас, после того как была пандемия, безналичные платежи стали расти в количестве», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, для ускоренного внедрения цифровых денег нужно создавать курсы обучения пользованию такой валютой.
«На сегодняшний день мы знаем, что есть технические сложности у людей старшего возраста. Просто даже какую-то компьютерную технику освоить бывает проблематично. Плюс какое-то время должно пройти, прежде чем люди поймут, осознают», — пояснил эксперт.
Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.