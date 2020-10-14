Эксперт прокомментировал идею разработки цифрового рубля

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Эксперт в области криптовалют, член Bitcoin Foundation Александр Китченко прокомментировал сообщение о том, что Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
Эксперт прокомментировал идею разработки цифрового рубля
  • РИА Новости

«Безналичные расчёты у нас до пандемии были не самыми популярными, но сейчас, после того как была пандемия, безналичные платежи стали расти в количестве», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для ускоренного внедрения цифровых денег нужно создавать курсы обучения пользованию такой валютой.

«На сегодняшний день мы знаем, что есть технические сложности у людей старшего возраста. Просто даже какую-то компьютерную технику освоить бывает проблематично. Плюс какое-то время должно пройти, прежде чем люди поймут, осознают», — пояснил эксперт.

Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.

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