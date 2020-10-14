В «Опоре России» высказались о планах по разработке цифрового рубля

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал оценил сообщение о том, что Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
В «Опоре России» высказались о планах по разработке цифрового рубля
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что цифровой рубль — это третья форма национальной валюты после наличной и безналичной.

«В то же время это не криптовалюта, потому что цифровой рубль имеет все признаки обычных фиатных валют, а также имеет единого эмитента в виде Центробанка, то есть управляется из единого центра», — пояснил эксперт.

Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.

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