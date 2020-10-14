Росстат назвал уровень недельной инфляции в России

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В России инфляция в период с 6 по 12 октября, как и неделей ранее, составила 0,1%.
Росстат назвал уровень недельной инфляции в России
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с начала октября потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года — на 3,1%.

В годовом выражении инфляция на 12 октября (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый годы на аналогичные даты) сформировалась на уровне 3,82%.

В июне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

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