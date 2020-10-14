Экономист оценил цифровизацию в российских банках

Руководитель аналитического центра компании «Фандери» Михаил Беляев оценил цифровизацию в российских банках.

«Все платежи — это передача сведений о том, кто кому что должен, в какой сумме и по какому счёту. То есть работа банков — это работа с информацией. Поэтому банк — это цифровая система изначально», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, цифровую революцию в данной сфере легче всего сделать и банки не могут стоять в стороне от процесса.

«Для нашего времени это то, к чему ведёт прогресс. Сопротивляться ему совершенно бесполезно, можно только подстроиться. То, что мы делаем, и то, почему мы становимся лидерами в этом направлении», — добавил Беляев.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.