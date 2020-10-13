Эксперт оценил перспективы курса рубля

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил перспективы курса рубля.

«Новая неделя началась неоднозначно. В понедельник рубль незначительно слабел против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как прогнозирует эксперт, у отечественной валюты есть все шансы на укрепление, и при отсутствии существенных негативных новостей ожидается стабилизация курса в диапазоне 76 — 78 за доллар.

По словам Кабакова, поддержку рублю по-прежнему оказывают валютные интервенции ЦБ и Минфина.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.