Эксперт оценил перспективы курса рубля

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Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил перспективы курса рубля.
Эксперт оценил перспективы курса рубля
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«Новая неделя началась неоднозначно. В понедельник рубль незначительно слабел против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как прогнозирует эксперт, у отечественной валюты есть все шансы на укрепление, и при отсутствии существенных негативных новостей ожидается стабилизация курса в диапазоне 76 — 78 за доллар.

По словам Кабакова, поддержку рублю по-прежнему оказывают валютные интервенции ЦБ и Минфина.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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