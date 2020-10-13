В Татарстане на программы поддержки бизнеса выделили более 2 млрд рублей

В Татарстане для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, из регионального бюджета выделили более 2 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минэкономики республики.

По программе льготного финансирования выдали 466 микрозаймов на общую сумму более 746 млн рублей.

Бизнесменам могут возместить уплаченные с 1 января по 30 ноября текущего года проценты по кредитам при максимальном размере субсидии 5 млн рублей. Приём заявок субсидирования процентной ставки начался с 1 октября, 82 предпринимателя уже получили 43,5 млн рублей.

240 предпринимателей привлекли заёмное финансирование более чем на 5,4 млрд рублей, предоставив поручительства на 1,3 млрд рублей, и реструктуризировали кредиты на 1,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса.