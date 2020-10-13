В Татарстане на программы поддержки бизнеса выделили более 2 млрд рублей

Короткая ссылка
В Татарстане для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, из регионального бюджета выделили более 2 млрд рублей.
В Татарстане на программы поддержки бизнеса выделили более 2 млрд рублей
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минэкономики республики.

По программе льготного финансирования выдали 466 микрозаймов на общую сумму более 746 млн рублей.

Бизнесменам могут возместить уплаченные с 1 января по 30 ноября текущего года проценты по кредитам при максимальном размере субсидии 5 млн рублей. Приём заявок субсидирования процентной ставки начался с 1 октября, 82 предпринимателя уже получили 43,5 млн рублей.

240 предпринимателей привлекли заёмное финансирование более чем на 5,4 млрд рублей, предоставив поручительства на 1,3 млрд рублей, и реструктуризировали кредиты на 1,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить