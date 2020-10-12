В Петербурге рассказали о третьем пакете мер по поддержке бизнеса

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Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время внесёт в заксобрание третий пакет мер по поддержке бизнеса, заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.
В Петербурге рассказали о третьем пакете мер по поддержке бизнеса
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я думаю, что на этой либо следующей неделе мы максимально сблизим позиции по некоторым вопросам, которые находятся в дискуссии. И далее он будет обнародован», — сказал Корабельников.

Третий пакет предусматривает корректировы законодательства для региональных инвестиционных проектов. Также предложено продлить налоговые льготы для предпринимателей, работающих по упрощённой и патентной системам налогообложения до 2024 года.

Кроме того, предусмотрен мораторий на следующий год по утверждению кадастровой стоимости.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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