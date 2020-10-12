В Петербурге рассказали о третьем пакете мер по поддержке бизнеса

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время внесёт в заксобрание третий пакет мер по поддержке бизнеса, заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я думаю, что на этой либо следующей неделе мы максимально сблизим позиции по некоторым вопросам, которые находятся в дискуссии. И далее он будет обнародован», — сказал Корабельников.

Третий пакет предусматривает корректировы законодательства для региональных инвестиционных проектов. Также предложено продлить налоговые льготы для предпринимателей, работающих по упрощённой и патентной системам налогообложения до 2024 года.

Кроме того, предусмотрен мораторий на следующий год по утверждению кадастровой стоимости.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.