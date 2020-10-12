Эксперт оценил присуждение премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
- © Alexander Mahmoud/Nobel Media
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что Милгром и Уилсон довольно долго изучали, как работают аукционы, и изобрели форматы, которые сейчас переплетаются со многими областями экономики.
«Например, новые форматы используются для аукционов частот в сетях 5G или настройки систем торговли квотами при выбросах парниковых газов. В принципе, они могут применяться для продажи любых товаров и услуг», — сказал Дембик.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал решение присудить премию Милгрому и Уилсону.