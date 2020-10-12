Эксперт оценил присуждение премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

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Глава отдела макроэкономического анализа датского Saxo Bank Кристофер Дембик прокомментировал сообщение о том, что премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2020 год присуждена американским учёным Полу Милгрому и Роберту Уилсону.
Эксперт оценил присуждение премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
  • © Alexander Mahmoud/Nobel Media

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что Милгром и Уилсон довольно долго изучали, как работают аукционы, и изобрели форматы, которые сейчас переплетаются со многими областями экономики.

«Например, новые форматы используются для аукционов частот в сетях 5G или настройки систем торговли квотами при выбросах парниковых газов. В принципе, они могут применяться для продажи любых товаров и услуг», — сказал Дембик.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал решение присудить премию Милгрому и Уилсону.

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