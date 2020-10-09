Фермерские хозяйства Подмосковья получили гранты почти на 75 млн рублей

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Фермерские хозяйства Московской области получили гранты на 75 млн рублей по программе «Сельское хозяйство Подмосковья».
Фермерские хозяйства Подмосковья получили гранты почти на 75 млн рублей
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, 13 грантов «Агростартап» и семь грантов на поддержку начинающих фермеров предоставлены 20 хозяйствам, созданным в 2020 году. Общая сумма предоставленных грантов составляет почти 75 млн рублей.

Всего в текущем году создано 40 фермерских хозяйств. На конкурс подано 52 заявки.

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