Фермерские хозяйства Подмосковья получили гранты почти на 75 млн рублей

Фермерские хозяйства Московской области получили гранты на 75 млн рублей по программе «Сельское хозяйство Подмосковья».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, 13 грантов «Агростартап» и семь грантов на поддержку начинающих фермеров предоставлены 20 хозяйствам, созданным в 2020 году. Общая сумма предоставленных грантов составляет почти 75 млн рублей.

Всего в текущем году создано 40 фермерских хозяйств. На конкурс подано 52 заявки.

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