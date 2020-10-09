Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По сути, как оценивает Зельцер, геополитический фактор остаётся доминирующим в оценке дисконта к стоимости отечественных финансовых активов. Даже высокие уровни цен рынка энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю.

С позиции внутренних факторов, отмечает он, в курсообразовании рубля наблюдается замедление темпов восстановления деловой активности в сфере услуг.

«В любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны», — цитирует издание финансового эксперта.

По его мнению, в конечном итоге долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты.

Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.