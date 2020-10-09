Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По сути, как оценивает Зельцер, геополитический фактор остаётся доминирующим в оценке дисконта к стоимости отечественных финансовых активов. Даже высокие уровни цен рынка энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю.

С позиции внутренних факторов, отмечает он, в курсообразовании рубля наблюдается замедление темпов восстановления деловой активности в сфере услуг.

«В любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны», — цитирует издание финансового эксперта.

По его мнению, в конечном итоге долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты.

Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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