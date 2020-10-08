Московские заказчики заключили 64,4 тысячи контрактов на электронных торгах с начала года

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Московские заказчики заключили 64,4 тыс. контрактов на электронных торгах в январе — сентябре 2020 года.
Московские заказчики заключили 64,4 тысячи контрактов на электронных торгах с начала года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Общая сумма соглашений составила 741,2 млрд рублей, что на 26,5% выше показателей за аналогичный период 2019 года.

По объёму закупок лидируют поставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, услуги по ремонту и уборке.

«Мы видим оживление предпринимательской активности и положительную динамику III квартала этого года. Всего с июля по сентябрь 2020 года московские заказчики заключили более 21 тыс. контрактов на сумму более 360 млрд рублей. По объёму закупок это на 86% больше, чем за II квартал этого года», — сказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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