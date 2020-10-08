Доход самозанятых в Татарстане составил 11 млрд рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Минэкономики.
Численность самозанятых выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, до 88 070 человек.
Уровень оплачиваемых ими налогов превышает 98% от начисленных им налоговых сборов в размере 333 млн рублей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.