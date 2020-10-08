Доход самозанятых в Татарстане составил 11 млрд рублей с начала года

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За девять месяцев 2020 года доход самозанятых составил около 11 млрд рублей, увеличившись почти втрое.
Доход самозанятых в Татарстане составил 11 млрд рублей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Минэкономики.

Численность самозанятых выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, до 88 070 человек.

Уровень оплачиваемых ими налогов превышает 98% от начисленных им налоговых сборов в размере 333 млн рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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