Доход самозанятых в Татарстане составил 11 млрд рублей с начала года

За девять месяцев 2020 года доход самозанятых составил около 11 млрд рублей, увеличившись почти втрое.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Минэкономики.

Численность самозанятых выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, до 88 070 человек.

Уровень оплачиваемых ими налогов превышает 98% от начисленных им налоговых сборов в размере 333 млн рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.