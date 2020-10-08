«Газпром» открыл крупную газовую залежь у побережья Ямала

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«Газпром» открыл новую крупную газовую залежь на Ленинградском месторождении в Карском море, у побережья Ямала, следует из сообщения компании.
«Газпром» открыл крупную газовую залежь у побережья Ямала
  • РИА Новости

«На Ленинградском месторождении в Карском море получен приток дебитом около 600 тыс. кубометров в сутки. Он свидетельствует о значительных объёмах газа в залежи», — цитирует РИА Новости релиз компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что это уже четвёртое за два года крупное открытие компании на Приямальском шельфе.

Компания проведёт подсчёт новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные для внесения в государственный баланс.

Ранее в российской компании «Газпром» высказались о сроках завершения «Северного потока — 2».

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