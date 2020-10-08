Новым президентом ЕБРР избрана представительница Франции

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Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) избрал новым президентом банка сроком на четыре года представительницу Франции Одиль Рено-Бассо.
Новым президентом ЕБРР избрана представительница Франции
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«Совет управляющих ЕБРР избрал Одиль Рено-Бассо из Франции следующим президентом банка», — приводит РИА Новости сообщение ЕБРР.

Ожидается, что Рено-Бассо, занимающая пост гендиректора Французского казначейства, вступит в полномочия главы ЕБРР позже в этом году.

Новая глава банка придёт на смену предыдущему президенту ЕБРР, британцу Суме Чакрабарти, возглавлявшему банк в течение двух сроков.

Ранее ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году.

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