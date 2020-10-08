В Москве рассказали о работе по кредитованию малого бизнеса
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
«60% объёма поручительств оформили малые предприятия, 24% — микропредприятия, а 16% — средний бизнес», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Половина объёма предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% — на производственные и инновационные предприятия, 9% — на организации, занятые в строительной сфере.
21% денежных средств был распределён между организациями, которые работают в области транспорта, медицины, образования, услуг, и прочими.
В результате большую часть предоставленных гарантий фондом направили на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств.
Подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы можно онлайн.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.