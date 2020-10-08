В Москве рассказали о работе по кредитованию малого бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подвёл итоги работы за три квартала 2020 года, в общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 млрд рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«60% объёма поручительств оформили малые предприятия, 24% — микропредприятия, а 16% — средний бизнес», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Половина объёма предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% — на производственные и инновационные предприятия, 9% — на организации, занятые в строительной сфере.

21% денежных средств был распределён между организациями, которые работают в области транспорта, медицины, образования, услуг, и прочими.

В результате большую часть предоставленных гарантий фондом направили на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств.

Подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы можно онлайн.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.