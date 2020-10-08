Власти Тюменской области рассказали о результатах уборочной кампании

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На выставке «Золотая осень — 2020» губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о результатах уборочной кампании и внедрении новых технологий в сельскохозяйственную сферу.
Власти Тюменской области рассказали о результатах уборочной кампании
  • © Wang Jilin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам — валовый сбор составил 1 млн 290 тыс. тонн при урожайности 19 ц/га», — заявил Моор во время онлайн-включения из Ишима.

По его словам, в области продолжается реализация инвестиционных проектов. В частности, в июле заключено соглашение с ГК «Дамате», Россельхозбанком и правительством региона по строительству племенного репродуктора по индейке и овцеводческой фермы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о ходе работ по уборке зерновых.

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