Власти Сахалинской области рассказали о перспективах использования газомоторного топлива

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о перспективах использования газомоторного топлива.
Власти Сахалинской области рассказали о перспективах использования газомоторного топлива
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Наша задача — к 2025 году перевести на газ половину автотранспорта в Сахалинской области. И мы последовательно двигаемся в этом направлении. Газ, по сравнению с другими видами топлива, является экологически чистым и более дешёвым», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, по дорогам региона уже ездит более тысячи машин на таком топливе. Чтобы их стало ещё больше, власти компенсируют автовладельцам до 150 тыс. рублей затрат на переобучение, выдают сертификаты льготникам, помогают перевести на газ технику предприятий.

«Параллельно создаём сеть газовых заправок — в перспективе она должна охватывать всю область», — сказал Лимаренко.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах газомоторного топлива.

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