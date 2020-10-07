Аналитик оценил перспективы курса рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган оценил перспективы курса рубля.
Аналитик оценил перспективы курса рубля
  • РИА Новости

«У рубля есть хорошие шансы частично реабилитироваться за неутешительную динамику в последние месяцы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, курс доллара в среду, 7 октября, может вновь попытаться вернуться к минимуму прошлой недели (77 рублей) с шансами в течение текущего месяца успеть достичь 74—75 рублей.

Аналогичная картина по евро, с тем отличием, что из-за роста EUR/USD можно не исключать попадание в область 88—80 рублей.

«Как резюме, для тех, кто планировал покупку валюты, торопиться с этим, пожалуй, не стоит. Хороший момент ещё представится», — добавил он.

Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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