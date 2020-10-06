Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% в сентябре

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Потребительские цены в России в сентябре текущего года снизились на 0,1% по сравнению с августом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% в сентябре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что в годовом выражении — по сравнению с сентябрём 2019 года — инфляция ускорилась до 3,67% (с 3,6% в августе).

Согласно данным ведомства, за сентябрь продовольственные товары стали дешевле на 0,41%, а непродовольственные подорожали на 0,56%. Стоимость услуг сократилась на 0,42%.

В июне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

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