Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году до 9,2%. Это следует из обнародованного доклада ВТО.

«ВТО прогнозирует снижение объёма мировой торговли товарами на 9,2% в 2020 году с последующим ростом на 7,2% в 2021-м», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти оценки подвержены высокой неопределённости, поскольку зависят от развития пандемии и реакции правительств на нее.

ВТО считает, что мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, однако предупреждает, что оно может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии.

В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в текущем году составит 12,9% при оптимистичном сценарии, а рост в 2021-м оценивался в 21,3%.