ВТО улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году

Короткая ссылка
Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году до 9,2%. Это следует из обнародованного доклада ВТО.
ВТО улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«ВТО прогнозирует снижение объёма мировой торговли товарами на 9,2% в 2020 году с последующим ростом на 7,2% в 2021-м», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти оценки подвержены высокой неопределённости, поскольку зависят от развития пандемии и реакции правительств на нее.

ВТО считает, что мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, однако предупреждает, что оно может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии.

В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в текущем году составит 12,9% при оптимистичном сценарии, а рост в 2021-м оценивался в 21,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить