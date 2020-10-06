Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Возможно ли укрепление рубля до 67—70 единиц к доллару? В теории да, со временем курс рубля может прийти к справедливому значению, но геополитика и политические факторы являются малопредсказуемыми», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, снижение цен на нефть было компенсировано импортом товаров и услуг, в том числе туризмом.

По словам Нигматуллина, пандемия — это далеко не ключевой фактор, основную роль играют геополитика и её экономические последствия для России.

Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич в беседе с НСН прокомментировали ситуацию с курсом рубля.